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В Орле не выполняются требования главы администрации города

Сегодня на совещании в мэрии говорили и критиковали многое: и то, как не налажена работа управляющих компаний по уборке снега, и то, как подрядчики не спешат выполнять гарантийный ямочный ремонт дорог.

Глава администрации начинает совещание сразу же с требования. Требования выполнения своих же поручений. Иначе подчинённых ждут, по словам Андрея Усикова, «наказания со всей лютой ненавистью». 
 
Это Андрей Иванович говорит о том, что будет, если ямочный ремонт не начнётся прямо сегодня. Зачем ждать резких упрёков от водителей весной, когда зимой можно всё залатать. Касается это тех новых дорог, которые приняты и которые находятся на гарантии. Переделывать свои же огрехи подрядчики не будут, лишь положат латки.
Андрей Усиков, глава администрации: «Особым порядком – ямочный ремонт. Через месяц, будьте любезны, чтобы все было сделано».
Потоки ненависти от главы ждут и управляющие компании. Некоторые дворы до сих пор не очищены от снега. 
Андрей Усиков, глава администрации: «Обращений много. Их не будет меньше, потому что жители просят на то или иное обратить внимание, поэтому у нас должна быть ответная реакция незамедлительная. Есть обращение? Моментальное решение вопроса. Но главное должно делаться на упреждение, это наша работа». 
За неубранные дворы с начала года нерадивым управляющим компаниям выдано 197 предписаний и составлено 8 протоколов об административном правонарушении. Впрочем, бороться Андрей Усиков намерен не только с управляющими компаниями, но и с жителями, которые  свои авто превращают в снеговиков.
Владимир Маркин, зам. главы администрации по Северному району: «Есть машины, которые люди просто ставят на зимний период и к ним не подходят, а потом соседи пишут, что двор не убирается».
Похвала на совещании тоже была. Досталась она лучшему муниципальному предприятию, которое не огорчает, а только радует чиновников. Это  «Ритуально обрядовые услуги». В предприятии жители нуждаются. Правда, не так как раньше. Умирать стали реже.  
Екатерина Стрелец, директор МУП «РОУ»: «При средней смертности где-то в пять тысяч, на городских кладбищах захоранивается 3500-3800».
На следующем совещании с подчинённых - спрос. На подготовку неделя. 
 



Алина Чабан
24 января 2017 года

 


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