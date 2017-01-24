В Орле не выполняются требования главы администрации города

|
вторник
24.01.2017
21:21:07
|
|
В Орле не выполняются требования главы администрации городаСегодня на совещании в мэрии говорили и критиковали многое: и то, как не налажена работа управляющих компаний по уборке снега, и то, как подрядчики не спешат выполнять гарантийный ямочный ремонт дорог.
Глава администрации начинает совещание сразу же с требования. Требования выполнения своих же поручений. Иначе подчинённых ждут, по словам Андрея Усикова, «наказания со всей лютой ненавистью».
Это Андрей Иванович говорит о том, что будет, если ямочный ремонт не начнётся прямо сегодня. Зачем ждать резких упрёков от водителей весной, когда зимой можно всё залатать. Касается это тех новых дорог, которые приняты и которые находятся на гарантии. Переделывать свои же огрехи подрядчики не будут, лишь положат латки.
Потоки ненависти от главы ждут и управляющие компании. Некоторые дворы до сих пор не очищены от снега.
За неубранные дворы с начала года нерадивым управляющим компаниям выдано 197 предписаний и составлено 8 протоколов об административном правонарушении. Впрочем, бороться Андрей Усиков намерен не только с управляющими компаниями, но и с жителями, которые свои авто превращают в снеговиков.
Похвала на совещании тоже была. Досталась она лучшему муниципальному предприятию, которое не огорчает, а только радует чиновников. Это «Ритуально обрядовые услуги». В предприятии жители нуждаются. Правда, не так как раньше. Умирать стали реже.
На следующем совещании с подчинённых - спрос. На подготовку неделя.
Алина Чабан
24 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта