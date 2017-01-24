Новости версия для печати В Орловской области на этой неделе зарегистрированы 4 тысячи заболевших гриппом и ОРВИ Эпидемический порог не превышен. Однако успокаиваться пока рано. Увеличилось количество вирусных инфекций среди школьников. Кроме того, к гриппу группы А присоединился и грипп группы В, причем, раньше чем ожидалось.



Оказывается, каждый вид пандемичного гриппа носит не только имя животного – возбудителя штамма: свиной, птичий. У каждого есть и географическое название, вроде родины или места первой регистрации. Так в прошлом году мы болели испанкой (А Н1N1), а в этом – пришел Гонконгский (АН3N2). Он не так воинственен. Екатерина Яшкина, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По данным эпидемиологического лабораторного мониторинга на территории области по-прежнему отмечается циркуляция вируса АН3N2, так называемый гонконгский грипп, и появился в течение последних двух недель вирус гриппа группы В». В этом году и грипп А и грипп В пришли раньше, чем их ждали, но и прививки были сделаны вовремя, и с вакциной ученые угадали, поэтому тяжелых форм гриппа в этом году пока не регистрировали. Иван Симаков, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой: «К счастью пока у нас не было тяжелого течения зарегистрированного гриппа и даже течения гриппа с осложнениями». Однако расслабляться пока рано. Грипп, хотя и не тяжелый, но циркулирует, и лучше от него защититься, во избежание осложнений. Симптомы отличаются от первых признаков ОРВИ. Иван Симаков, зам. главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой: «Как всегда это лихорадка, обычно это высокие цифры 39-40, интоксикация ребенка, вялость, апатия, отказ от еды, безусловно, потом уже присоединяются катаральные симптомы. Как правило это вторые-третьи сутки». Ольга Передельская, заведующая пульмонологическим отделением Областной клинической больницы: «В случае заболевания надо остаться дома, не посещать, если это ребенок, детские учебные заведения, если это взрослые, не ходить на работу. Строгий постельный режим, вызвать врача на дом, не заниматься самолечением. Потому что противовирусные препараты эффективны, как правило, в первые двое суток». Очень важна профилактика инфекции: это мытье рук и лица, промывание и увлажнение носовых ходов; стоит избегать массовых мероприятий и скопления людей. Ольга Передельская, заведующая пульмонологическим отделением Областной клинической больницы: «Необходимо протирать тряпочкой телефоны смартфоны, сумки, о чем люди забывают. Соблюдать масочный режим, при этом каждые три часа менять маску. Проветривать помещение. Можно, если есть озонаторы и увлажнители, использовать эти методы». Если грипп вас все-таки настиг, какое бы имя он не носил, нужно обращаться к врачам. Лучше же вовсе не болеть и про грипп узнавать только от корреспондентов.





Елена Литинская

24 января 2017 года







На главную страницу





