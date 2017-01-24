В Орловской области на этой неделе зарегистрированы 4 тысячи заболевших гриппом и ОРВИ

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вторник
24.01.2017
21:21:04
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В Орловской области на этой неделе зарегистрированы 4 тысячи заболевших гриппом и ОРВИЭпидемический порог не превышен. Однако успокаиваться пока рано. Увеличилось количество вирусных инфекций среди школьников. Кроме того, к гриппу группы А присоединился и грипп группы В, причем, раньше чем ожидалось.
Оказывается, каждый вид пандемичного гриппа носит не только имя животного – возбудителя штамма: свиной, птичий. У каждого есть и географическое название, вроде родины или места первой регистрации. Так в прошлом году мы болели испанкой (А Н1N1), а в этом – пришел Гонконгский (АН3N2). Он не так воинственен.
В этом году и грипп А и грипп В пришли раньше, чем их ждали, но и прививки были сделаны вовремя, и с вакциной ученые угадали, поэтому тяжелых форм гриппа в этом году пока не регистрировали.
Однако расслабляться пока рано. Грипп, хотя и не тяжелый, но циркулирует, и лучше от него защититься, во избежание осложнений. Симптомы отличаются от первых признаков ОРВИ.
Очень важна профилактика инфекции: это мытье рук и лица, промывание и увлажнение носовых ходов; стоит избегать массовых мероприятий и скопления людей.
Если грипп вас все-таки настиг, какое бы имя он не носил, нужно обращаться к врачам. Лучше же вовсе не болеть и про грипп узнавать только от корреспондентов.
Елена Литинская
24 января 2017 года
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