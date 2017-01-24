Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Гонконгский грипп в Орловской области. Медики объявили начало второй волны заболеваемости. - Все спокойно только в Ритуально-обрядовых услугах. А руководство коммунальных МУПов отчитал глава Орла. - Свобода творчества в ливенской колонии. Заключенные слепили снеговиков.

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Вести. Орёл

24 января 2017 года







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