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вторник
24.01.2017
21:21:01
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Гонконгский грипп в Орловской области. Медики объявили начало второй волны заболеваемости.
- Все спокойно только в Ритуально-обрядовых услугах. А руководство коммунальных МУПов отчитал глава Орла.
- Свобода творчества в ливенской колонии. Заключенные слепили снеговиков.
Вести. Орёл
24 января 2017 года
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