Новости версия для печати 25 января в администрации Орловской области состоится первое заседание Совета молодых законодателей В него войдут молодые депутаты всех уровней представительной власти региона, чей возраст не превышает 35 лет.



Совет молодых законодателей будет работать при Облсовете. Начало заседания в 11 часов.





Татьяна Курбатова

25 января 2017 года







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