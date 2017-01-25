25 января в администрации Орловской области состоится первое заседание Совета молодых законодателей

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среда
25.01.2017
7:14:21
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25 января в администрации Орловской области состоится первое заседание Совета молодых законодателейВ него войдут молодые депутаты всех уровней представительной власти региона, чей возраст не превышает 35 лет.
Совет молодых законодателей будет работать при Облсовете. Начало заседания в 11 часов.
Татьяна Курбатова
25 января 2017 года
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