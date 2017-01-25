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В Орле отметят День студента

Официально его начали отмечать в 2005 году. Но история праздника уходит корнями в середину 18 века.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского Государственного Университета. Постепенно «студенческий праздник» вышел за пределы Москвы. Кстати, еще в первой половине 19 века сложилась традиция в этот день поздравлять и награждать самых умных студентов, и заканчивать праздник творческими выступлениями и народными гуляниями.

Все это есть и в программе орловского студенческого праздника. Он начнется с молебна в храме Смоленской Иконы Божией Матери. Будущие защитники и стражи порядка ради праздника сдадут кровь, будущие спортсмены посостязаются «в зимних забавах». Не обойдется без торжественных собраний, концертов и большого студенческого бала.


Татьяна Напольских
25 января 2017 года

 


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