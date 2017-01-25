Сегодня в поселке Хомутово Орловской области откроется ЗАГС

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среда
25.01.2017
12:17:39
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Сегодня в поселке Хомутово Орловской области откроется ЗАГСУчреждение было закрыто на реконструкцию.
Там произойдет акт наречения имени нескольким новорожденным детям. И там же новодеревеньковской семье вручат сертификат на материнский капитал.
Начало этого большого торжественного действа назначено на 11 часов.
Татьяна Напольских
25 января 2017 года
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