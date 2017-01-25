Новости версия для печати Сегодня в поселке Хомутово Орловской области откроется ЗАГС Учреждение было закрыто на реконструкцию.



Там произойдет акт наречения имени нескольким новорожденным детям. И там же новодеревеньковской семье вручат сертификат на материнский капитал.



Начало этого большого торжественного действа назначено на 11 часов.





Татьяна Напольских

25 января 2017 года







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