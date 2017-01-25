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В Орловской области пройдет независимая оценка качества подготовки восьмиклассников по обществознанию

Задания для независимого тестирования разработаны и апробированы в конце прошлого года на базе двадцати одной школы Орловщины.

В феврале восьмиклассникам предстоит выполнить диагностическую работу и по географии.