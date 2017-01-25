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В Орловской области теперь есть свои Рональдо и Мадонна

В прошлом году в регионе появилось на свет 90 двоен и две тройни. Всего зарегистрировано 8376 новых жителей области. Наиболее популярные имена у мальчиков: Артем, Иван и Дмитрий. Девочек чаще всего называют Мария, Вика и София.

Но были и экзотические имена: Ермак, Евсей, Ратибор, Рональдо. Девочки получили имена Митра, Оливия, Мадонна и Силеста.