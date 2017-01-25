Новости версия для печати 11,5 млн рублей получит Орловская область в этом году на обеспечение жильем молодых семей Документ о распределении федеральных субсидий подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев.



Деньги поступят по программе «Жилище». Семьям без детей положено 30% от стоимости жилья. Наличие одного ребенка увеличивает это дотацию на 5%.





Татьяна Напольских

25 января 2017 года







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