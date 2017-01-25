Новости версия для печати Орловской детской поликлинике № 1 требуются врачи В период подъема заболеваемости увеличиваются очереди к педиатрам. Администрация поликлиники пытается решить эту проблему: в учреждении открыты несколько вакансий.



Прежде всего требуются участковые детские врачи. Им обещают заработную плату от 40 тысяч рублей. Здесь готовы принять на работу и фельдшера, который смог бы вести и самостоятельный прием. Его зарплата составит от 25 тысяч рублей. А также необходим провизор в аптеку поликлиники. Предоставляется полный соцпакет и даже служебное жилье.





Ольга Селиверстова

25 января 2017 года







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