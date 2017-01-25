Новости версия для печати В преддверии Дня российского студенчества орловские депутаты отметили успехи самых активных учащихся День студенчества отмечается сегодня, 25 января.



Народные избранники и представители власти наградили вузовцев почётными грамотами за активную общественную жизнь. Участие в акции «Музыка добрых сердец», работа в палате молодых законодателей, молодёжное правительство – это далеко не полный список интересов орловских студентов.

Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных депутатов: «Нам сегодня нужны инициативные молодые кадры, которые будут работать на благо Орловщины. Они сами сегодня должны уже предлагать те или иные новеллы, изменения, которые нам необходимо заложить в законодательной базе». Также во время встречи студенты в прямом диалоге с представителями власти обсудили и насущные вопросы: внедрение современных методов в образовательный процесс, условия проживания в общежитиях и другие.



Встреча прошла в стенах орловской библиотеки имени Бунина.





Антон Киселёв

25 января 2017 года







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