Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Нет вентиляции – нет газа, нет газа – нет горячей воды. В замкнутый круг попала ветеран войны и труда.



- Мадонна и Рональдо - в Орле. ЗАГС подвел итоги минувшего года.



- Человеческий фактор при спасении жизни. Необычные соревнования прошли в Орле.



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Вести. Орёл

25 января 2017 года







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