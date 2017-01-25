Новости версия для печати Полиция устанавливает личность погибшей женщины Ее тело было найдено 22 августа прошлого года у дома 3Б по улице Коневская деревни Коневка Орловского района.



Согласно выводам экспертов, женщина погибла за 3-12 месяцев до ее обнаружения. Посредством фотопортретной экспертизы получено изображение погибшей. Ей было от 40 до 60 лет, рост от 173 до 185 сантиметров.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшей, просят позвонить на телефон дежурной части отдела полиции № 3 по Северному району 33-08-18 или на пульт 02. Гарантируется конфиденциальность и вознаграждение за достоверную информацию.





Иван Суверин

25 января 2017 года







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