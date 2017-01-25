Новости версия для печати В Орле стартовал первый этап IV Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» В своем умении оказывать первую доврачебную и психологическую помощь состязаются орловские студенты – участники добровольных аварийно-спасательных формирований.



Оказать пострадавшему первую помощь в полевых условиях – непростая задача даже для профессиональных спасателей. Действовать умело и методично, не поддаваясь шоку и поддерживая пострадавшего морально – этому и учат волонтеров.



В этом году в соревнованиях приняли участие команды Орловского государственного университета имени Тургенева и команда Орловского Аграрного университета. Победители сегодняшнего этапа в марте будут участвовать в межрегиональном этапе в Москве.



Теоретическое задание участники соревнований «Человеческий фактор» сдавали все вместе. В практическом конкурсе участники действовали по одиночке.



Даже в условиях учебного класса ошибки и растерянность почти неизбежны. Что говорить о реальных ЧП?



Впрочем, спасатели признают: наложить жгут или повязку намного легче, чем оказать психологическую помощь человеку в условиях жесткого стресса. Ольга Шайтанова как штатный психолог-спасатель знает это лучше других. В ее практике был случай, когда человек с гангреной обеих ног наотрез отказывается от медицинской помощи. Уговаривать мужчину пришлось несколько часов. Был и мужчина, который в состоянии аффекта грозил броситься с крыши. Благополучно разрешить подобные ситуации – в этом и состоит мастерство психолога. Такого профессионализма от студентов пока не требуют. Уметь быть полезным на месте ЧП – это пока все, что нужно.









Иван Суверин

25 января 2017 года







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