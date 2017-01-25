Новости версия для печати В Орле сегодня снежный покров вырос на семь сантиметров Обильный снегопад, длившийся несколько часов, заставил сегодня многих орловцев скорректировать свои планы на день. На самых оживленных улицах города утром возникали внушительные пробки.



В экстренных службах такую погоду экстраординарной не считают: нормальная русская зима. И МЧС и Госавтоинспекция несли службу в обычном режиме. Орел сегодня изрядно присыпало снежком, мело ночью и утром, в итоге снежный покров вырос примерно на 7 сантиметров, что не замедлило сказаться на дорожной обстановке. Труднее всего было там, где грузовому транспорту приходится двигаться на подъем.



В такие дни дорожников не ругает только ленивый. Впрочем, дорожники уверены: предпринятых ими усилий достаточно. А вот автомобилисты приоритет снегоуборочным машинам предоставить не спешат. В итоге спецтехника вязнет в пробках.

Сергей Маркин, заместитель начальника УКХ г. Орла: «Сегодня работаю 37 единиц специализированной техники, среди которой 14 единиц КДМ, 4 фронтальных погрузчика, 10 единиц тротуаро-уборочной техники, 1 грейдер. Израсходовано около 460 тонн песко-соляной смеси». С расчисткой прилегающих территорий дело обстоит сложнее. Во многих дворах автомобилисты сегодня попали в снежный капкан. Впрочем, уже завтра орловцам обещают совсем другую погоду. В Орле ждут крепкого морозца, переменной облачности и, что особенно важно для автомобилистов, осадков метеорологи не прогнозируют.





Иван Суверин

25 января 2017 года







На главную страницу





