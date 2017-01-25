В Орле сегодня снежный покров вырос на семь сантиметров

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В Орле сегодня снежный покров вырос на семь сантиметровОбильный снегопад, длившийся несколько часов, заставил сегодня многих орловцев скорректировать свои планы на день. На самых оживленных улицах города утром возникали внушительные пробки.
В экстренных службах такую погоду экстраординарной не считают: нормальная русская зима. И МЧС и Госавтоинспекция несли службу в обычном режиме. Орел сегодня изрядно присыпало снежком, мело ночью и утром, в итоге снежный покров вырос примерно на 7 сантиметров, что не замедлило сказаться на дорожной обстановке. Труднее всего было там, где грузовому транспорту приходится двигаться на подъем.
В такие дни дорожников не ругает только ленивый. Впрочем, дорожники уверены: предпринятых ими усилий достаточно. А вот автомобилисты приоритет снегоуборочным машинам предоставить не спешат. В итоге спецтехника вязнет в пробках.
С расчисткой прилегающих территорий дело обстоит сложнее. Во многих дворах автомобилисты сегодня попали в снежный капкан. Впрочем, уже завтра орловцам обещают совсем другую погоду. В Орле ждут крепкого морозца, переменной облачности и, что особенно важно для автомобилистов, осадков метеорологи не прогнозируют.
Сергей Маркин, заместитель начальника УКХ г. Орла: «Сегодня работаю 37 единиц специализированной техники, среди которой 14 единиц КДМ, 4 фронтальных погрузчика, 10 единиц тротуаро-уборочной техники, 1 грейдер. Израсходовано около 460 тонн песко-соляной смеси».
Иван Суверин
25 января 2017 года
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