В Орловской области полиция изъяла более 350 граммов марихуаны

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В Орловской области полиция изъяла более 350 граммов марихуаныНаркотик обнаружили и жителя Покровского района.
Ранее судимый житель деревни Хаустово незаконно хранил и употреблял наркотические вещества. У него был найден бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения.
Проведенный экспресс-анализ показал, что это марихуана, массой 19 граммов. В дальнейшем в ходе проведения обыска, в сарае подозреваемого было обнаружено и изъято две трехлитровые банки с марихуаной. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Ольга Борисова
25 января 2017 года
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