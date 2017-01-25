Новости версия для печати В Орловской области полиция изъяла более 350 граммов марихуаны Наркотик обнаружили и жителя Покровского района.



Ранее судимый житель деревни Хаустово незаконно хранил и употреблял наркотические вещества. У него был найден бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения.



Проведенный экспресс-анализ показал, что это марихуана, массой 19 граммов. В дальнейшем в ходе проведения обыска, в сарае подозреваемого было обнаружено и изъято две трехлитровые банки с марихуаной. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Ольга Борисова

25 января 2017 года







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