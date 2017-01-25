Орловский спортсмен стал бронзовым призером первенства ЦФО по легкой атлетике

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среда
25.01.2017
20:23:26
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Орловский спортсмен стал бронзовым призером первенства ЦФО по легкой атлетикеСоревнования прошли в Смоленске.
С результатом 6,98 секунды Евгений Харин занял третье место в беге на 60 метров. Его награда стала единственной в орловской команде, состоявшей из 11 легкоатлетов. Всего же в соревнованиях принимало участие порядка 800 спортсменов из 17 регионов ЦФО, сообщает Орелспорт.
Ольга Борисова
25 января 2017 года
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