Новости версия для печати Орловский спортсмен стал бронзовым призером первенства ЦФО по легкой атлетике Соревнования прошли в Смоленске.



С результатом 6,98 секунды Евгений Харин занял третье место в беге на 60 метров. Его награда стала единственной в орловской команде, состоявшей из 11 легкоатлетов. Всего же в соревнованиях принимало участие порядка 800 спортсменов из 17 регионов ЦФО, сообщает Орелспорт.





Ольга Борисова

25 января 2017 года







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