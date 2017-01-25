Орловские горнолыжники успешно выступили на соревнованиях Туле

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среда
25.01.2017
16:37:29
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Орловские горнолыжники успешно выступили на соревнованиях ТулеНаши спортсмены завоевали два призовых места на Первенстве области по слалом-гиганту.
Золотую награду выиграл Денис Бенюх. «Бронзу» орловской команде принесла Полина Бурцева. Также в десятке сильнейших оказались наши Матвей Землянов и Дарья Копылова. Они заняли 4 и 6 место соответственно. Как сообщает Орелспорт, всего в турнире приняло участие порядка сотни спортсменов из Орловской, Тульской, Воронежской областей и Москвы.
Ольга Борисова
25 января 2017 года
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