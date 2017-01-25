Новости версия для печати Орловские горнолыжники успешно выступили на соревнованиях Туле Наши спортсмены завоевали два призовых места на Первенстве области по слалом-гиганту.



Золотую награду выиграл Денис Бенюх. «Бронзу» орловской команде принесла Полина Бурцева. Также в десятке сильнейших оказались наши Матвей Землянов и Дарья Копылова. Они заняли 4 и 6 место соответственно. Как сообщает Орелспорт, всего в турнире приняло участие порядка сотни спортсменов из Орловской, Тульской, Воронежской областей и Москвы.





Ольга Борисова

25 января 2017 года







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