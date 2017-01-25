Новости версия для печати В Орле отметили День российского студенчества Этот день известен еще и как день святой Татьяны.



Уже в 9 часов утра храм Смоленской иконы Божией Матери был полон прихожан. Татьяны, женщин именно с таким именем было большинство, не смогли пропустить Божественную литургию и праздничный молебен. Уже в 9 часов утра храм Смоленской иконы Божией Матери был полон прихожан. Татьяны, женщин именно с таким именем было большинство, не смогли пропустить Божественную литургию и праздничный молебен. Студенты к празднику присоединились чуть позже. Недалеко от спорткомплекса Орловского государственного университета они устроили большие спортивные студенческие гонки. Студентки Татьяны были удостоены особого внимания. Другая приятная традиция: награждение лучших студентов. За достижения в учёбе, спорте, научной деятельности, культурно-массовой и общественной работе ребята получили грамоты. А ещё - насладились концертом и глинтвейном от самого ректора на фуршете. В стенах библиотеки имени Бунина в это время другая часть орловских студентов познакомилась с историей сегодняшнего праздника. Инициативу встретиться проявили священнослужители вместе с городскими властями. Сегодня для студентов были запланированы не только развлекательные и спортивные мероприятия - больше полусотни вузовцев сдали кровь для тяжелобольных детей.



Подробности в вечернем выпуске « Всего в Орле сейчас насчитывается почти 50 тысяч студентов. А по всей России свыше пяти миллионов. Впрочем, поздравить с сегодняшним праздником можно любого, кто хоть когда-то был студентом.Подробности в вечернем выпуске « Вести. Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Антон Киселёв

25 января 2017 года







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