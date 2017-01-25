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В Орле отметили День российского студенчества

Этот день известен еще и как день святой Татьяны.

Уже в 9 часов утра храм Смоленской иконы Божией Матери был полон прихожан. Татьяны, женщин именно с таким именем было большинство, не смогли пропустить Божественную литургию и праздничный молебен.
 
Студенты к празднику присоединились чуть позже. Недалеко от спорткомплекса Орловского государственного университета они устроили большие спортивные студенческие гонки. Студентки Татьяны были удостоены особого внимания.
 
Другая приятная традиция: награждение лучших студентов. За достижения в учёбе, спорте, научной деятельности, культурно-массовой и общественной работе ребята получили грамоты. А ещё - насладились концертом и глинтвейном от самого ректора на фуршете. 
 
В стенах библиотеки имени Бунина в это время другая часть орловских студентов познакомилась с историей сегодняшнего праздника. Инициативу встретиться проявили священнослужители вместе с городскими властями.
 
Сегодня для студентов были запланированы не только развлекательные и спортивные мероприятия  -  больше полусотни вузовцев сдали кровь для тяжелобольных детей.
 
Всего в Орле сейчас насчитывается почти 50 тысяч студентов. А по всей России свыше пяти миллионов. Впрочем, поздравить с сегодняшним праздником можно любого, кто хоть когда-то был студентом. 

Подробности в вечернем выпуске «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия». 



Антон Киселёв
25 января 2017 года

 


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