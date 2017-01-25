Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Январь перевыполнил план по осадкам. - Студенты отметили свой главный праздник. - Школы региона ждут пополнения в своих рядах. - В Орле пройдут Гайдаровские чтения.





Вести. Орёл

25 января 2017 года







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