Новости версия для печати В Орловской области ввели ограничение на охоту Запрещено охотиться на территории Хотынецкого и Знаменского районов. Постановление о введении этого ограничения подписал вице-губернатор области Александр Бударин.



Наложен запрет на проведение спортивной и любительской охоты на диких копытных животных. За исключением отстрела кабана с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над землей. А также нельзя использовать собак охотничьих пород. Как отмечено в документе, ограничения продлятся до снятия карантина.





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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