В Орловской области ввели ограничение на охоту

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В Орловской области ввели ограничение на охотуЗапрещено охотиться на территории Хотынецкого и Знаменского районов. Постановление о введении этого ограничения подписал вице-губернатор области Александр Бударин.
Наложен запрет на проведение спортивной и любительской охоты на диких копытных животных. За исключением отстрела кабана с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над землей. А также нельзя использовать собак охотничьих пород. Как отмечено в документе, ограничения продлятся до снятия карантина.
Татьяна Напольских
26 января 2017 года
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