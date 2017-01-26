Орловских подростков приглашают в музей

|
четверг
26.01.2017
12:05:48
|
|
Орловских подростков приглашают в музей26 января в доме-музее Леонида Андреева на улице 2-й Пушкарной пройдут литературные вечера для «трудных» подростков.
Ребята осмотрят экспозицию, где для них проведут экскурсию. Затем их приглашают принять участие в литературном вечере, посвященном творчеству орловского писателя, и в обсуждении актуальных вопросов духовной культуры.
Юлия Сулим
26 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта