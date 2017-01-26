Новости версия для печати Орловских подростков приглашают в музей 26 января в доме-музее Леонида Андреева на улице 2-й Пушкарной пройдут литературные вечера для «трудных» подростков.



Ребята осмотрят экспозицию, где для них проведут экскурсию. Затем их приглашают принять участие в литературном вечере, посвященном творчеству орловского писателя, и в обсуждении актуальных вопросов духовной культуры.





Юлия Сулим

26 января 2017 года







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