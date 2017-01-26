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В Орловской области начинают реализовывать проект «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины»

Государственная поддержка изданию краеведческой литературы осуществляется в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Уже создана редакционная коллегия и рабочая группа. Её возглавил руководитель администрации губернатора и председателя правительства области Вадим Соколов. В составе редколлегии: писатели, художники, сотрудники музеев и учреждений культуры. Их труд будет направлен на поддержку краеведческой литературы и сохранение истории родного края, сообщает информационный портал Орловской области.


Татьяна Напольских
26 января 2017 года

 


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