Новости версия для печати В Орловской области начинают реализовывать проект «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины» Государственная поддержка изданию краеведческой литературы осуществляется в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».



Уже создана редакционная коллегия и рабочая группа. Её возглавил руководитель администрации губернатора и председателя правительства области Вадим Соколов. В составе редколлегии: писатели, художники, сотрудники музеев и учреждений культуры. Их труд будет направлен на поддержку краеведческой литературы и сохранение истории родного края, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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