Новости версия для печати В Орловской области было снято с реализации более 135 литров непищевой спиртосодержащей продукции Ограничение на торговлю такого товара продлено еще на 60 дней.



Напомним, эти меры были введены в конце декабря после трагедии в Иркутской области. Тогда запрет был введен сроком на один месяц. За это время только в Орловской области было снято с реализации более 135 литров различных лосьонов. Владельцы 18-ти торговых точек стали фигурантами административных дел. Запрет заметно повлиял на число отравлений в новогодние праздники. Согласно федеральной статистике – снижение составило 33%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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