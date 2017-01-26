В Орловской области было снято с реализации более 135 литров непищевой спиртосодержащей продукции

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В Орловской области было снято с реализации более 135 литров непищевой спиртосодержащей продукцииОграничение на торговлю такого товара продлено еще на 60 дней.
Напомним, эти меры были введены в конце декабря после трагедии в Иркутской области. Тогда запрет был введен сроком на один месяц. За это время только в Орловской области было снято с реализации более 135 литров различных лосьонов.
Владельцы 18-ти торговых точек стали фигурантами административных дел. Запрет заметно повлиял на число отравлений в новогодние праздники. Согласно федеральной статистике – снижение составило 33%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области
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Татьяна Напольских
26 января 2017 года
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