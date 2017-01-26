Новости версия для печати Воспитанники школы «Орел-Карат» вернулись с чемпионата Москвы с медалями всех проб Чемпионат Москвы по каратэ проходил 21 января.



«Золото» – у Арсена Меграбяна и Ксении Емельяненко.

«Серебро» завоевали Александр Калинин и Осман Мамедов.

«Бронза» досталась Юрию Никишину, Никите Голикову и Егору Корягину.

Фото "Орёл-Карат"





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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