Воспитанники школы «Орел-Карат» вернулись с чемпионата Москвы с медалями всех проб

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четверг
26.01.2017
12:05:45
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Воспитанники школы «Орел-Карат» вернулись с чемпионата Москвы с медалями всех пробЧемпионат Москвы по каратэ проходил 21 января.
«Золото» – у Арсена Меграбяна и Ксении Емельяненко.
«Серебро» завоевали Александр Калинин и Осман Мамедов.
«Бронза» досталась Юрию Никишину, Никите Голикову и Егору Корягину.
Фото "Орёл-Карат"
Татьяна Напольских
26 января 2017 года
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