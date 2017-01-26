Новости версия для печати Хореографической студии и ансамблю танца «Росинка» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области» Коллектив создан при орловском Дворце пионеров и школьников.



Студия «Росинка» была создана в 2001 году. В ней работают сразу два руководителя – Владимир и Татьяна Красновы. Они вкладывают в юных танцоров свои силы и душу. Отдачей становятся победы на российских и международных конкурсах. Ребята привозили дипломы не только из Санкт-Петербурга, Сочи и Самары, но даже из Болгарии. В коллективе занимается более ста ребят от пяти до пятнадцати лет, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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