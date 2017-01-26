Новости версия для печати Около 4 млн. рублей из бюджета Орловской области в этом году планируется потратить на создание спортзалов в сельских школах Кроме того, регион будет участвовать в конкурсе на получение федеральной субсидии. «На кону» еще 15 млн. рублей.



Эти средства планируется вложить в переоборудование аудиторий для занятий физкультурой. На ремонт и строительство новых спортплощадок. За последние три года на это было потрачено более 90 млн. рублей. 69 сельских школ получили отремонтированные спортзалы, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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