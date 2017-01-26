Сегодня в Орле пройдут пожарно-тактические учения

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четверг
26.01.2017
12:05:56
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Сегодня в Орле пройдут пожарно-тактические ученияПожарная техника будет стянута к Ледовой Арене в микрорайоне Зареченском.
Будут проверять пути подъезда к зданию, исправность источников пожарного водоснабжения, проведение спасательных работ в больших закрытых спортсооружениях.
Татьяна Напольских
26 января 2017 года
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