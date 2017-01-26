Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдут пожарно-тактические учения Пожарная техника будет стянута к Ледовой Арене в микрорайоне Зареченском.



Будут проверять пути подъезда к зданию, исправность источников пожарного водоснабжения, проведение спасательных работ в больших закрытых спортсооружениях.





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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