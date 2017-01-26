Новости версия для печати Сегодня в «Спасском-Лутовиново» пройдут Тургеневские чтения Исследователи творчества нашего великого земляка соберутся уже в 27-й раз.



Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тургенева. Также будет презентован новый туристический маршрут «Тургеневские усадьбы». Это совместная работа сотрудников двух музеев-заповедников: «Спасское-Лутовиново» и тульского «Бежин Луг».





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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