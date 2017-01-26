Сегодня в «Спасском-Лутовиново» пройдут Тургеневские чтения

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четверг
26.01.2017
12:05:53
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Сегодня в «Спасском-Лутовиново» пройдут Тургеневские чтенияИсследователи творчества нашего великого земляка соберутся уже в 27-й раз.
Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тургенева. Также будет презентован новый туристический маршрут «Тургеневские усадьбы». Это совместная работа сотрудников двух музеев-заповедников: «Спасское-Лутовиново» и тульского «Бежин Луг».
Татьяна Напольских
26 января 2017 года
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