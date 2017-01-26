Новости версия для печати Число избирателей в Орловской области уменьшилось на две тысячи человек, по сравнению с июлем 2016 года Такие данные приводит орловский избирком.



По данным на 1 января 2017 года участвовать в выборах и референдумах может 642 тысячи 714 человек. Полгода назад было почти 645 тысяч. А на 1 января 2016 насчитывалось 647тысяч избирателей. Больше всего людей, обладающих «правом выбора» живет в областном центре. А меньше всего – в Корсаковском районе.





Татьяна Напольских

26 января 2017 года







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