Число избирателей в Орловской области уменьшилось на две тысячи человек, по сравнению с июлем 2016 года

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четверг
26.01.2017
12:05:31
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Число избирателей в Орловской области уменьшилось на две тысячи человек, по сравнению с июлем 2016 годаТакие данные приводит орловский избирком.
По данным на 1 января 2017 года участвовать в выборах и референдумах может 642 тысячи 714 человек. Полгода назад было почти 645 тысяч. А на 1 января 2016 насчитывалось 647тысяч избирателей. Больше всего людей, обладающих «правом выбора» живет в областном центре. А меньше всего – в Корсаковском районе.
Татьяна Напольских
26 января 2017 года
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