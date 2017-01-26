Новости версия для печати В Орле в микрорайоне Наугорский построят ещё одну школу на 500 мест Точнее сказать, это будет новый блок школы № 50. Сейчас там учатся в две смены. Есть и так называемая третья - «подвесная» смена. Переполнена и гимназия в Ливнах. Там снять эту проблему пытались не раз.



Школу в Наугорском микрорайоне строили в два этапа. Сначала появилось здание для начальных классов, затем пристроили общеобразовательную на 500 мест. Сейчас здесь 800 человек.

Наталья Прохорова, директор школы №50: «Площадь школы больше 17 тысяч квадратных метров. Школа не может вместить всех проживающих на территории микрорайона Наугорский». При строительстве школы оставили участок и для третьей пристройки. Новое здание планировалось на заднем дворе. Дополнительные учебные классы позволили бы разметить всех и обучаться в одну смену. Но областные власти решили пойти другим путём.

Анатолий Мишанов, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области: «Приняли решение о строительстве новой школы. Это будет тоже пятидесятая школа, просто здание будет расположено на расстоянии около 800 метров от существующего здания». Новый корпус будет через дорогу. Строительство планируют начать в следующем году. О стоимости здания говорить ещё рано. Власти планируют попасть в федеральную программу, где большую часть затрат – 94%, возьмёт на себя Москва.



А в ливенской гимназии вместо положенных 558-и учеников – 814. О расширении мечтают не один год. На пристройку уже выделялись деньги, и 15 лет назад даже начали возводить стены. Превратилось всё в долгострой. В 2012 году идею решили реанимировать, даже сделали новый проект.

Любовь Селезнёва, директор МБОУ Гимназия г. Ливны: «По сегодняшним требованиям, насколько мне известно, разборка этого здания должна произойти до нулевого цикла». Теперь же нужен еще один новый проект. По СНИПам эти стены будут разбирать до фундамента. Денег на новую стройку в области пока нет. На федеральное финансирование здесь не рассчитывают. Только на инвесторов.

Анатолий Мишанов, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области: «Это будет такой полуинвестиционный проект, потому что тот подрядчик, который выиграет конкурс и построит эту пристройку, часть средств получит в 2019 году». Областные власти уверяют - главное начать с малого: с проектно-сметной документации. На это деньги есть и в первом случае с орловской школой № 50, и во втором - с ливенской гимназией. К строительству зданий должны приступить в следующем году.









Алина Чабан

26 января 2017 года







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