В Орле в микрорайоне Наугорский построят ещё одну школу на 500 мест

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В Орле в микрорайоне Наугорский построят ещё одну школу на 500 местТочнее сказать, это будет новый блок школы № 50. Сейчас там учатся в две смены. Есть и так называемая третья - «подвесная» смена. Переполнена и гимназия в Ливнах. Там снять эту проблему пытались не раз.
Школу в Наугорском микрорайоне строили в два этапа. Сначала появилось здание для начальных классов, затем пристроили общеобразовательную на 500 мест. Сейчас здесь 800 человек.
При строительстве школы оставили участок и для третьей пристройки. Новое здание планировалось на заднем дворе. Дополнительные учебные классы позволили бы разметить всех и обучаться в одну смену. Но областные власти решили пойти другим путём.
Наталья Прохорова, директор школы №50: «Площадь школы больше 17 тысяч квадратных метров. Школа не может вместить всех проживающих на территории микрорайона Наугорский».
Новый корпус будет через дорогу. Строительство планируют начать в следующем году. О стоимости здания говорить ещё рано. Власти планируют попасть в федеральную программу, где большую часть затрат – 94%, возьмёт на себя Москва.
Анатолий Мишанов, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области: «Приняли решение о строительстве новой школы. Это будет тоже пятидесятая школа, просто здание будет расположено на расстоянии около 800 метров от существующего здания».
А в ливенской гимназии вместо положенных 558-и учеников – 814. О расширении мечтают не один год. На пристройку уже выделялись деньги, и 15 лет назад даже начали возводить стены. Превратилось всё в долгострой. В 2012 году идею решили реанимировать, даже сделали новый проект.
Теперь же нужен еще один новый проект. По СНИПам эти стены будут разбирать до фундамента. Денег на новую стройку в области пока нет. На федеральное финансирование здесь не рассчитывают. Только на инвесторов.
Любовь Селезнёва, директор МБОУ Гимназия г. Ливны: «По сегодняшним требованиям, насколько мне известно, разборка этого здания должна произойти до нулевого цикла».
Анатолий Мишанов, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области: «Это будет такой полуинвестиционный проект, потому что тот подрядчик, который выиграет конкурс и построит эту пристройку, часть средств получит в 2019 году».Областные власти уверяют - главное начать с малого: с проектно-сметной документации. На это деньги есть и в первом случае с орловской школой № 50, и во втором - с ливенской гимназией. К строительству зданий должны приступить в следующем году.
Алина Чабан
26 января 2017 года
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