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В поселке Хомутово возобновил работу капитально отремонтированный ЗАГС

Кроме привычного зала регистрации еще появилась комната жениха и невесты. Около миллиона рублей на обновление Дворца бракосочетания, который работает на два района - Новодеревеньковский и Краснозоренский, выделили из федерального бюджета.

 Торжественное открытие ЗАГСа 25 января провели не случайно. В этот день 159 лет назад на свадьбе наследников престола Пруссии впервые прозвучал марш Мендельсона.

С осени прошлого года влюбленные пары из Новодеревеньковского и Краснозоренского районов были вынуждены регистрировать свой брак в соседнем - Верховском. И вот в день, когда впервые прозвучал свадебный марш, ЗАГС в Хомутово распахнул свои двери.

Ростислав, Лев и Мирон – сегодня виновники торжества. Первый документ – свидетельство о рождении - мамы получают в отремонтированном зале регистрации. А семья Фурбовер - еще и сертификат на материнский капитал. 10 лет назад супруги Фурбовер здесь дали «клятву любви». Вспоминают, на стенах тогда были старенькие обои, сегодня же ЗАГС в Хомутово – настоящий дворец.

В 2017 году служители Гименея отмечают свой профессиональный юбилей. Органы записи актов гражданского состояния появились на Орловской земле 100 лет назад.
Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области«Этот год юбилейный для органов ЗАГСа – сто лет в декабре месяце они будут отмечать. Есть целый план мероприятий правительства области по празднованию этого юбилея».
Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района Орловской области: «Это учреждение служит людям – жителям Новодеревеньковского и Краснозоренского районов. Я знаю, что многие приезжают сюда просто как на экскурсию, чтобы посмотреть, как красиво стало в нашем зале».
В новом ЗАГСе удобно всем. Для специалистов есть отдельная комната с современной оргтехникой, для праздничных фотографий молодоженов - комната жениха и невесты.
Наталья Хайлова, и.о. начальника управления ЗАГС Орловской области: «Спасибо администрации поселка, администрации района. Они предоставили нам эти помещения в безвозмездное пользование. Третий кабинет был выделен в сентябре прошлого года, и мы смогли закончить полностью ремонт территориального сектора ЗАГС».
В 2016 году здесь зарегистрировали 140 детей и 63 брака. В новом зале счастливых людей и улыбок будет больше, уверены сотрудники местного ЗАГСа.




Надежда Невматулина
26 января 2017 года

 


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