Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Совет да любовь в новых интерьерах. В Новодеревеньковском районе после ремонта открылся ЗАГС.



- Школьные перспективы. Два учебных заведения области ждут расширения площадей.



- Памяти Николая Моревского. В Орле хотят восстановить могилу знаменитого художника.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести. Орёл

26 января 2017 года







На главную страницу





