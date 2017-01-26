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В Орле хотят восстановить могилу знаменитого художника Николая Моревского

В музее-мастерской Курнакова прошел благотворительный вечер памяти знаменитого орловского художника Николая Николаевича Моревского.

 Более 30 лет он занимался преподавательской деятельностью в художественных училищах Ельца и Орла. У него десятки талантливых учеников, среди которых Андрей Ильич Курнаков. Основная цель вечера - собрать средства на восстановление разрушающегося захоронения мастера на Афанасьевском кладбище.

Николай Николаевич Моревский умер 40 лет назад. И сегодня молодым людям это имя ничего не говорит. А между тем, он один из организаторов создания в Орле художественного училища и Орловского отделения Союза художников.
Ирина Барсукова, заведующая Мемориальной мастерской народного художника СССР А.И. Курнакова: «Сегодня мы можем сказать, что Николай Николаевич Моревский заложил основы орловской художественной школы, основываясь на опыте и на том примере, которые дали его учителя, а это весьма серьезные художники: Чистяков, Савинский, Рылов. То есть, у него самого была великая школа, и он потом очень активно и грамотно учил своих учеников.»
Андрей Ильич Курнаков начал учиться у Моревского, еще будучи школьником. И всю свою жизнь любил и поддерживал своего педагога. В галерее хранится портрет Моревского любовно написанный Курнаковым. Сегодня, из ныне живущих, художника помнят немногие. Среди них Жанна Травинская, которая была знакома с мастером.
Жанна Травинская: «Тот, кто к нему приходил, и кто его знал, не приходили без цветов, в любое время - тюльпаны весной, ромашки летом, а Николай Николаевич запоем все это писал...»
У Николая Моревского - тяжелая, даже трагическая судьба. Его отца и брата, оренбургских священников, расстреляли. Сам он воевал в Великую Отечественную, побывал в плену. Но, несмотря на невзгоды, картины его полны света, радости и ярких красок.
Дарья Каплина, научный сотрудник Мемориальной мастерской народного художника СССР А.И. Курнакова: «Натюрмортный жанр - это «конек» Николая Николаевича Моревского, именно в натюрморте раскрылась вся красота живописи этого старейшего орловского живописца».
На камерной выставке представлены репродукции с картин Моревского, которые хранятся в частных коллекциях и разных музеях страны, и более 20 произведений из Орловских музеев. И два подлинника. Это великолепные натюрморты, которые пронизаны солнцем, радостью, любовью.

Родственников у Моревского не осталось, и его могила со временем пришла в запустение и требует ремонта. Навести порядок на захоронении живописца, решила группа энтузиастов из орловского отделения союза художников, и надеется на помощь орловцев.
Ирина Барсукова, заведующая Мемориальной мастерской народного художника СССР А.И. Курнакова: «Художественной общественности города надо как-то объединиться, эти захоронения найти, восстановить, и вообще помнить наших великих стариков».
Замечательный художник и прекрасный педагог прожил свою жизнь без громких слов, он вообще, по воспоминаниям современников, был немногословным и даже молчаливым человеком. За него все сказали его работы.




Эва Стасюлевич
26 января 2017 года

 


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