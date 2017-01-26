Новости версия для печати Одной из улиц Орла присвоят имя Аркадия Узловского Выпускник орловского института культуры трагически погиб в авиакатастрофе над Черным морем в конце прошлого года.



С соответствующим предложением сегодня на сессии Городского совета народных депутатов выступил ректор вуза Николай Паршиков: «Вопрос об увековечивании памяти выпускника института культуры, артиста ансамбля песни и пляски им.Александрова Узловского Аркадия Аркадьевича, трагически погибшего 25 декабря в результате крушения лайнера ТУ-154 на Черном море. Написано коллективом письмо. Мы просим одну из улиц в новом, может быть, микрорайоне назвать в память об этом человеке, награжденном медалью за боевую операцию в Сирии». Инициативу депутаты поддержали. Теперь, чтобы решение имело законную силу, его должны принять на заседании специальной комиссии и затем вновь вернуть Горсовету для окончательного утверждения.





Юлия Сулим

26 января 2017 года







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