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В орловском департаменте социальной защиты подвели итоги работы за 2016 год и говорили о планах на 2017-й

Совещание прошло сегодня, 26 января. Его провела исполняющая обязанности руководителя ведомства Ирина Гаврилина.

В 2016 году в регионе открылись сразу несколько новых соцучреждений: в Мценске - дом-интернат для детей с умственными и физическими недостатками, в Болхове - отделение реабилитации на базе местного детского дома-интерната. Доступность медуслуг повысилась, условия пребывания улучшились, - говорят соцработники. Кстати, их в нашем регионе сегодня - 842. На дому они обслуживают почти 9 тысяч человек. Еще сотни тех, кому нужна помощь, приходят в центры соцобслуживания. Они есть в каждом районе. Там трудятся более 2 тысяч человек, а услуги оказываются порядка 70 тысячам жителей области.
Ирина Гаврилина, и.о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «В прошлом году средняя заработная плата была на уровне 14 с небольшим тысяч, в 2017-м это будет больше 18-ти тысяч». 
Говорили и о проблемах. Так, в прошлом году в этой сфере были несколько резонансных случаев. Один – история с кредитами в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сейчас этим занимаются органы следствия. Второй – многодетная семья Бобковых из Болхова. За коммунальные долги они чуть не лишились родительских прав.
Ирина Гаврилина, и.о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Мы своих специалистов переориентировали немножко, чтобы до того, как принять критические меры, рассмотреть разные возможности помощи. И как раз этой семье в Болхове была оказана всевозможная помощь. Она стала и участником нашей программы «Социальный контракт», и мы поддержали ее за счет материальной помощи». 
Подвели и итоги смотров-конкурсов среди организаций социальной защиты населения и социального обслуживания граждан. Грамоты получили 27 учреждений.


Надежда Невматулина
26 января 2017 года

 


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