Новости версия для печати В Орле прошло первое заседание Совета молодых депутатов В него вошли народные избранники представительных органов разного уровня (от поселковых до областных советов) в возрасте до 35-ти лет.



В утвержденном списке молодых законотворцев – 94 человека практически из всех муниципальных образований региона. Совет молодых депутатов – новая совещательная и консультативная структура при областном парламенте. Образованы такие советы по решению Совета законодателей ЦФО во всех субъектах.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: "Опытные депутаты будут с молодежью работать по решению соц-эконом вопросов, которые есть в регионе." Первое заседание – организационное. Избрали председателя, заместителей и составили план работы. Совет молодых депутатов Орловской области возглавила Юлия Мальфанова. Ее заместителями стали Владимир Ануфриков – депутат Нарышкинского поселкового совета и два народных избранника областного совета - Сергей Прозукин и Андрей Куцын.





Надежда Невматулина

26 января 2017 года







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