В Орле отметили день рождения Владимира Высоцкого

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четверг
26.01.2017
18:19:52
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В Орле отметили день рождения Владимира Высоцкого25 января 1938 года родился автор и исполнитель Владимир Высоцкий. Поэту исполнилось бы 79 лет.
Его песни актуальны и сегодня, а по всей стране продолжают работу созданные много лет назад фан-клубы. В Орле в честь дня рождения актера и поэта прошел концерт, где пели широко известные его песни, и редкие, которые Высоцкий практически не исполнял.
Концерт памяти Владимира Высоцкого состоялся в орловском театре «Русский стиль».
Зрители в зале не только сидели и стояли, но даже лежали. И, может быть, именно это сразу создало ту самую, неповторимую атмосферу его прижизненных выступлений, когда все устраивались, кто где мог.
Явление Высоцкого поэтическое, отчасти даже мистическое. Его устами говорит и поет русская душа. И спустя годы, его ценят за интонационность, за уникальную авторскую подачу. Он абсолютно совершенно неповторим. Но, несмотря на бешеную популярность, ни при жизни, ни после смерти высокими званиями не был отмечен. Но звание народного присвоил ему сам народ.
Юрий Китаев впервые услышал хриплый голос певца еще школьником, с тех пор, это его любимый певец.
Сергей Можаров, организатор концерта, вот уже несколько лет собирает песни, которые Высоцкий не пел, или записи которых не сохранились, некоторые из них тоже прозвучали на этом вечере. Для самых верных его поклонников Высоцкий как Библия.
Прежде всего, Высоцкого ценят как поэта, человека, который виртуозно владел словом, безбрежным богатством русского языка. И, кроме того, он всегда очень точно описывал окружающий мир.
На концерте прозвучали не только песни, но и монологи из самых знаменитых спектаклей театра на Таганке, в которых Высоцкий играл Гамлета и Хлопушу. И неудивительно, что сегодня творчеством поэта интересуются люди, появившиеся на свет уже после того, как его не стало. Его энергетика продолжает пробивать время.
Высоцкий умер, когда ему было всего 40 лет, но талант продолжает освещать дорогу многим. А стихи Пастернака в исполнении Высоцкого и сегодня находят отклик в душе каждого.
Эва Стасюлевич
26 января 2017 года
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