Новости версия для печати В Орле отметили день рождения Владимира Высоцкого 25 января 1938 года родился автор и исполнитель Владимир Высоцкий. Поэту исполнилось бы 79 лет.



Его песни актуальны и сегодня, а по всей стране продолжают работу созданные много лет назад фан-клубы. В Орле в честь дня рождения актера и поэта прошел концерт, где пели широко известные его песни, и редкие, которые Высоцкий практически не исполнял.



Концерт памяти Владимира Высоцкого состоялся в орловском театре «Русский стиль».



Зрители в зале не только сидели и стояли, но даже лежали. И, может быть, именно это сразу создало ту самую, неповторимую атмосферу его прижизненных выступлений, когда все устраивались, кто где мог.



Явление Высоцкого поэтическое, отчасти даже мистическое. Его устами говорит и поет русская душа. И спустя годы, его ценят за интонационность, за уникальную авторскую подачу. Он абсолютно совершенно неповторим. Но, несмотря на бешеную популярность, ни при жизни, ни после смерти высокими званиями не был отмечен. Но звание народного присвоил ему сам народ.



Юрий Китаев впервые услышал хриплый голос певца еще школьником, с тех пор, это его любимый певец.

Юрий Китаев, член клуба «Вертикаль»: «Он реально народный артист, и то, что его песни лились из каждого окна, и у каждого здравомыслящего человека был магнитофон с его записями, в этом его феномен и состоит". Сергей Можаров, организатор концерта, вот уже несколько лет собирает песни, которые Высоцкий не пел, или записи которых не сохранились, некоторые из них тоже прозвучали на этом вечере. Для самых верных его поклонников Высоцкий как Библия.

Сергей Можаров, организатор концерта: «Я многим говорю, если какие-то вопросы возникают в жизни, читайте Ильфа и Петрова и слушайте Высоцкого, там есть ответы на все вопросы". Прежде всего, Высоцкого ценят как поэта, человека, который виртуозно владел словом, безбрежным богатством русского языка. И, кроме того, он всегда очень точно описывал окружающий мир.

Татьяна Щербакова, член Союза работников культуры: «Сейчас достаточно открыть его сборник, или услышать песни, даже сама манера исполнения, и представляешь и темы того времени, и людей, и их жизнь». На концерте прозвучали не только песни, но и монологи из самых знаменитых спектаклей театра на Таганке, в которых Высоцкий играл Гамлета и Хлопушу. И неудивительно, что сегодня творчеством поэта интересуются люди, появившиеся на свет уже после того, как его не стало. Его энергетика продолжает пробивать время.

Екатерина Лоскутова, зритель: «Мне кажется, что Высоцкий у каждого свой, для кого-то он в большей степени артист музыкальный, для кого-то - актер, для кого-то - поэт. Каждый откроет своего Высоцкого». Высоцкий умер, когда ему было всего 40 лет, но талант продолжает освещать дорогу многим. А стихи Пастернака в исполнении Высоцкого и сегодня находят отклик в душе каждого.





Эва Стасюлевич

26 января 2017 года







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