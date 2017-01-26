Все улицы Орла из-за сугробов заужены на полтора метра

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четверг
26.01.2017
18:19:46
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Все улицы Орла из-за сугробов заужены на полтора метраНародные избранники на ковёр вызвали директоров «Дорожной службы» и «Спецавтобазы». Устроили им очную ставку. Как выяснялось, снег хоть и падает бесплатно, но вывозить его затратно. Оба предприятия не в лучшем финансовом положении. Техника ломается, новая не закупается.
Это первая сессия городских депутатов в новом году. В повестке дня два десятка вопросов. Рассмотреть их должны были за три часа. Вышло в три раза быстрее. Но один вопрос в разделе «разное» по времени получился как все 20. Народные избранники раскритиковали уборку города от снега.
Тимур Нерушев, депутат Горсовета: «Если выйти на улицу Комсомольскую, то она из улицы четырехполосного движения превратилась в максимум трехполосуную, а в реалиях в двухполосную».
Александр Коровин, депутат Горсовета: «Заторы бесконечные, подвижной состав еле ползет. Я могу насчитать кучу претензий».
Сергей Себякин, зам. председателя Горсовета: «Все улицы города Орла заужены ровно на полтора метра».
Депутаты решили провести расследование. Снегопад показал, что со своими обязанностями не справляются ни ген.подрядчик «Дорожная служба», ни «Спецавтобаза», работающая на субподряде. И даже зачитали некоторые пункты контракта.
Зал администрации превратился в зал суда. Сторона обвинения – депутаты, судьи – главы города. Подсудимые: директора двух предприятий. Директор «Спецавтобазы» уверяет – провинившихся наказали.
У областной «Дорожной службы» свои причины, почему недостаточно техники на улицах города. И там финансовое положение шаткое – новое руководство ищет пути выхода из кризиса.
Прения продолжились воспоминаниями. Прошлогодний снегопад показал: чтобы было чисто – надо платить деньги. За январь 2016 «Спецавтобаза» вывезла снег из города за 60 млн. рублей – отметил, Владимир Достовалов. На этот же год заложена сумма в 20 млн.
Ответ на извечный вопрос Чернышевского «Что делать?» на прениях не прозвучал. Здесь знают, как выйти из снежного плена. Своё видение есть у некоторых депутатов, они решили поделиться идеями. Мастер-класс готов провести бывший руководитель «Спецавтобазы» Сергей Себякин. Решено: к следующей сессии все предложения оформить и уже тогда решать: выносить приговор или нет.
Алина Чабан
26 января 2017 года
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