Новости версия для печати Все улицы Орла из-за сугробов заужены на полтора метра Народные избранники на ковёр вызвали директоров «Дорожной службы» и «Спецавтобазы». Устроили им очную ставку. Как выяснялось, снег хоть и падает бесплатно, но вывозить его затратно. Оба предприятия не в лучшем финансовом положении. Техника ломается, новая не закупается.



Это первая сессия городских депутатов в новом году. В повестке дня два десятка вопросов. Рассмотреть их должны были за три часа. Вышло в три раза быстрее. Но один вопрос в разделе «разное» по времени получился как все 20. Народные избранники раскритиковали уборку города от снега. Это первая сессия городских депутатов в новом году. В повестке дня два десятка вопросов. Рассмотреть их должны были за три часа. Вышло в три раза быстрее. Но один вопрос в разделе «разное» по времени получился как все 20. Народные избранники раскритиковали уборку города от снега. Тимур Нерушев, депутат Горсовета: «Если выйти на улицу Комсомольскую, то она из улицы четырехполосного движения превратилась в максимум трехполосуную, а в реалиях в двухполосную». Александр Коровин, депутат Горсовета: «Заторы бесконечные, подвижной состав еле ползет. Я могу насчитать кучу претензий». Сергей Себякин, зам. председателя Горсовета: «Все улицы города Орла заужены ровно на полтора метра». Депутаты решили провести расследование. Снегопад показал, что со своими обязанностями не справляются ни ген.подрядчик «Дорожная служба», ни «Спецавтобаза», работающая на субподряде. И даже зачитали некоторые пункты контракта. Евгений Косогов, депутат Горсовета: «Если не убран снег своевременно, то «Дорожная служба» может выставить пеню «Спецавтобазе» за каждый день просрочки. Вот вопрос: выставляла ли «Дорожная служба» «Спецавтобазе» пеню или нет?» Зал администрации превратился в зал суда. Сторона обвинения – депутаты, судьи – главы города. Подсудимые: директора двух предприятий. Директор «Спецавтобазы» уверяет – провинившихся наказали. Владимир Достовалов, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города»: «15 мастеров оштрафованы по две тысячи, то есть на 30 тысяч, и на сегодня выписаны два штрафа по 150». Сергей Себякин, заместитель председателя Горсовета: «А почему они на «Спецавтобазе»? Они должны быть на «Дорожной службе». Михаил Вдовин, первый зам. председателя областного Совета народных депутатов: «Перед вами должен отчитываться генеральный подрядчик – «Дорожная служба». У областной «Дорожной службы» свои причины, почему недостаточно техники на улицах города. И там финансовое положение шаткое – новое руководство ищет пути выхода из кризиса. Игорь Мурсалов, директор ГУП «Дорожная служба»: «В этот снегопад, к сожалению, мы не смогли дополнительно выделить такой объем, выделили всего лишь три единицы, потому что во всей области была тяжелейшая ситуация. И вчера было очень много аварий по всей области». Прения продолжились воспоминаниями. Прошлогодний снегопад показал: чтобы было чисто – надо платить деньги. За январь 2016 «Спецавтобаза» вывезла снег из города за 60 млн. рублей – отметил, Владимир Достовалов. На этот же год заложена сумма в 20 млн. Владимир Достовалов, директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города»: «У меня всего-навсего три грейдера. По норме их должно быть восемь. И так далее. Единственное, чего на сегодня у меня хватает, это трактора – те, которые убирают скверы, те, которые убирают тротуары». Ответ на извечный вопрос Чернышевского «Что делать?» на прениях не прозвучал. Здесь знают, как выйти из снежного плена. Своё видение есть у некоторых депутатов, они решили поделиться идеями. Мастер-класс готов провести бывший руководитель «Спецавтобазы» Сергей Себякин. Решено: к следующей сессии все предложения оформить и уже тогда решать: выносить приговор или нет.





Алина Чабан

26 января 2017 года







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