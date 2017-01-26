В Спасском-Лутовиново проходят 27-е Тургеневские чтения

|
четверг
26.01.2017
23:37:11
|
|
В Спасском-Лутовиново проходят 27-е Тургеневские чтенияБолее 20 тургеневедов из разных уголков Орловщины и России решили поучаствовать в них. Кроме того, исследователи посетят знаменитый «Бежин луг» в Тульской области, а самое главное, обсудят подготовку к 200-летию Ивана Тургенева в 2018-м году.
«Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу - родине поклонитесь…». Послание Ивана Сергеевича Тургенева, направленное всем гостям Спасского-Лутовиново, живо до сих пор. Как и описываемый дуб, сад и сама усадьба. Сегодня она встречала гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и, конечно, Орла. Звёздный состав тургеневедов. Собрались они не случайно: на 27-х всероссийских тургеневских чтениях обсуждалось творчество писателя и подготовка к его 200-летию.
Марина Кузина, первый зам. генерального директора ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» г.Тула: «Мы готовимся к празднованию очень серьёзно. Это прежде всего восстановление всей усадьбы, это реставрация церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Нам очень важно восстановить парковую зону, она насчитывает почти пять гектаров, и сегодня она уже передана в нашу Тульскую область».
Помимо Тулы к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева готовится Франция, где классик провёл последние годы жизни, Москва – там пройдёт большая часть мероприятий, Тульская область и ,конечно, Орловская. На Родине писателя, то есть в Орле, в праздновании 200-летия Тургенева будут задействованы музей и государственный академический театр, носящие его имя. Точная программа пока держится в тайне, известно лишь, что большая часть мероприятий будет посвящена творчеству Тургенева.
27-е всероссийские тургеневские чтения продолжатся и завтра. За два дня их участники ознакомятся с 18-ю докладами, обсудят их, и посетят природный музей заповедник «Бежин луг» в Тульской области.
Антон Киселёв
26 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта