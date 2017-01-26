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В Спасском-Лутовиново проходят 27-е Тургеневские чтения

Более 20 тургеневедов из разных уголков Орловщины и России решили поучаствовать в них. Кроме того, исследователи посетят знаменитый «Бежин луг» в Тульской области, а самое главное, обсудят подготовку к 200-летию Ивана Тургенева в 2018-м году.

«Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу - родине поклонитесь…». Послание Ивана Сергеевича Тургенева, направленное всем гостям Спасского-Лутовиново, живо до сих пор. Как и описываемый дуб, сад и сама усадьба. Сегодня она встречала гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и, конечно, Орла. Звёздный состав тургеневедов. Собрались они не случайно: на 27-х всероссийских тургеневских чтениях обсуждалось творчество писателя и подготовка к его 200-летию.
 
Марина Кузина, первый зам. генерального директора ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» г.Тула: «Мы готовимся к празднованию очень серьёзно. Это прежде всего восстановление всей усадьбы, это реставрация церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Нам очень важно восстановить парковую зону, она насчитывает почти пять гектаров, и сегодня она уже передана в нашу Тульскую область».
 
Помимо Тулы к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева готовится Франция, где классик провёл последние годы жизни, Москва – там пройдёт большая часть мероприятий, Тульская область и ,конечно, Орловская. На Родине писателя, то есть в Орле, в праздновании 200-летия Тургенева будут задействованы музей и государственный академический театр, носящие его имя. Точная программа пока держится в тайне, известно лишь, что большая часть мероприятий будет посвящена творчеству Тургенева.
Ростислав Данилевский, главный научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН г.Санкт-Петербург: «Он в маленький кусочек прозы, стихотворения в прозе ведь небольшие – самое больше полторы странички, удивительно вкладывает столько слоёв смысла, что они открываются не сразу, а постепенно.
27-е всероссийские тургеневские чтения продолжатся и завтра. За два дня их участники ознакомятся с 18-ю докладами, обсудят их, и посетят природный музей заповедник «Бежин луг» в Тульской области.



Антон Киселёв
26 января 2017 года

 


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