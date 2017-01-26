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четверг
26.01.2017
23:37:08
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В Орловской области провели рейд «Встречка»Сегодня на всем протяжении автодороги Орег-Тамбов от областного центра до Свердловского района автомобилисты подмигивали друг другу фарами. На трассе водители насчитали рекордное число экипажей ДПС.
От первого до сорок восьмого километра, в открытом поле и в населенных пунктах сотрудники ГИБДД, несмотря на мороз, активно работали с проезжающими автомобилистами в рамках особой профилактической операции.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Сегодня с 11 до 13 часов инспекторы ГИБДД расположились на дороге федерального значения Орел-Тамбов. Было выставлено десять экипажей. Инспекторы ГИБДД целенаправленно работают на то, что выявляют водителей, которые нарушают правила дорожного движения, связанную с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения».
По трассе Орел-Тамбов движется немало грузовиков, подчас фуры идут колоннами. Водители легковушек часто теряют терпение, начиная рискованный обгон в запретных местах. Чтобы избегать ДТП, шоферы грузовиков нередко рискуют сами. Между тем, именно тамбовская трасса в последнее время стала средоточием дорожных трагедий.
Последняя автокатастрофа случилась на трассе меньше двух недель назад. Сценарий трагедии был тем же: рискованный обгон, занос, столкновение. Водитель «Шкоды», житель Курской области, потерял в аварии свою мать и 9-летнего сына. То ли широкий резонанс этой трагедии, то ли плотность полицейских постов вразумили автомобилистов. В ходе рейда водителей, пересекавших сплошную разделительную разметку для обгона, полицейские не выявили. Впрочем, совсем без нарушений не обошлось: просроченные страховки, не пристегнутые ремни, выключенные фары стали поводом для протокола.
С учетом морозной погоды, инспекторы следили за тем, чтобы водители, столкнувшиеся с превратностями дороги, не остались без помощи.
Иван Суверин
26 января 2017 года
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