Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Снежные споры. В орловском горсовете сегодня горячо обсуждали уборку города. - На трассе Орел – Тамбов сегодня было много инспекторов. В чем причина? - Контакт с внеземной цивилизацией. В кинотеатрах Орла показали «Притяжение». - В ОГАУ дали бал. Студенты закружились в вальсе.

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Вести. Орёл

26 января 2017 года







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