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четверг
26.01.2017
23:37:03
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Снежные споры. В орловском горсовете сегодня горячо обсуждали уборку города.
- На трассе Орел – Тамбов сегодня было много инспекторов. В чем причина?
- Контакт с внеземной цивилизацией. В кинотеатрах Орла показали «Притяжение».
- В ОГАУ дали бал. Студенты закружились в вальсе.
Вести. Орёл
26 января 2017 года
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