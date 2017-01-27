Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция объявляет конкурс «Лучший водитель региона 57» В конкурсе могут принять участие только мужчины. И условия для участия довольно жесткие.



Для участия в конкурсе приглашаются водители, отслужившие в рядах вооруженных сил, водительский стаж должен быть больше 10 лет. Это должны быть водители, которые ни разу не нарушили ПДД и не привлекались к административной ответственности в сфере дорожного движения.



Подробности - на Если в нашей области есть такие – их ждут на конкурс, который состоится в преддверии Дня Защитника Отечества.Подробности - на сайте региональной полиции, там же адрес и телефон.





Вадим Багринцев

27 января 2017 года







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