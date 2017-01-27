Новости версия для печати Минимальная заработная плата в Орловской области будет установлена на уровне в 10 тысяч рублей К такому соглашению пришли работодатели, профсоюзы и органы власти.



Соглашение будет распространяться на все организации и индивидуальных предпринимателей. Исключение составят «бюджетники», то есть работники организаций, которые финансируется из федерального, областного или местного бюджета. Подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате планируется в ближайшее время, сообщает информационный портал Орловской области





Татьяна Напольских

27 января 2017 года







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