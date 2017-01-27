Минимальная заработная плата в Орловской области будет установлена на уровне в 10 тысяч рублей

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пятница
27.01.2017
10:56:11
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Минимальная заработная плата в Орловской области будет установлена на уровне в 10 тысяч рублейК такому соглашению пришли работодатели, профсоюзы и органы власти.
Соглашение будет распространяться на все организации и индивидуальных предпринимателей. Исключение составят «бюджетники», то есть работники организаций, которые финансируется из федерального, областного или местного бюджета.
Подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате планируется в ближайшее время, сообщает информационный портал Орловской области.
Татьяна Напольских
27 января 2017 года
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