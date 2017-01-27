Сегодня состоится очередная сессия орловского Облсовета

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пятница
27.01.2017
10:56:05
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Сегодня состоится очередная сессия орловского ОблсоветаВосьмое заседание Облсовета назначено на 10 часов утра.
Сегодня народные избранники области будут рассматривать следующие темы: бюджетные вопросы и проблемы продажи алкоголя, дополнительные гарантии жилищных прав детей-сирот и изменения в региональный закон «оборота земель сельхозназначения». Также депутатам представит годовой отчет главный полицейский региона.
Татьяна Напольских
27 января 2017 года
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