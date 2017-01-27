Новости версия для печати До 1 марта орловским девятиклассникам нужно определиться, по каким предметам сдавать госэкзамены В этом году их – четыре.



Русский язык и математика – вне конкуренции. Это – обязательные предметы. Еще два – на выбор. И на получение аттестата в этом году будут влиять результаты всех четырех экзаменов, - сообщили в региональном центре оценки качества образования Орловской области. В прошлом учебном году самым популярным предметом по выбору у орловцев было обществознание. Его сдавали больше четырех тысяч человек. Две тысячи девятиклассников выбрали биологию. И 1700 – географию.





Татьяна Напольских

27 января 2017 года







На главную страницу





