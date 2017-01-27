Новости версия для печати В Орловской области предлагается 149 видов общественных работ Те, кто находится в поисках работы, или, возможно, подработки, могут подобрать себе временную – из списка оплачиваемых общественных работ.



Соответствующее постановление подписал Губернатор Орловской области Вадим Потомский. Как сообщает orel-region.ru, в утвержденном перечне - 149 видов оплачиваемых общественных работ.



Это благоустройство и озеленение зон отдыха и мест захоронения защитников Отечества; выращивание и уборка сельхозпродукции; помощь по очистке водоемов и пляжей; работа почтальоном, кондуктором и другие виды работ. Предполагается, что в наступившем году возможностью «подработать» смогут воспользоваться около тысячи орловцев.





Татьяна Напольских

27 января 2017 года







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