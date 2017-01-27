В регионе сразу в трех учебных заведениях работают компьютерные курсы для пенсионеров

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пятница
27.01.2017
10:56:21
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В регионе сразу в трех учебных заведениях работают компьютерные курсы для пенсионеровСейчас там обучается около 70 учеников «золотого возраста».
За минувший год к основам компьютерной грамотности приобщились 1600 пенсионеров. Они научились пользоваться текстовыми редакторами, узнали, как выйти в Интернет, зарегистрироваться в социальных сетях, научились общаться по скайпу и оплачивать коммуналку.
Набор пенсионеров на компьютерные курсы продолжается. Записаться можно по телефонам 72-92-33 и 72-92-77.
Обучение проводится бесплатно. Как особо подчеркнули в Пенсионном Фонде, от «учеников в возрасте» требуется только желание учиться.
Татьяна Напольских
27 января 2017 года
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