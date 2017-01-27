Новости версия для печати Сегодня в орловском городском Центре культуры откроется Год Экологии Игровая программа под названием «Земля – наш общий дом» начнется вы 17:30.



В фойе 1-го этажа будет организована выставка рисунков воспитанников студии художественного творчества «Родничок». В программе примут участие воспитанники Академии театрального искусства «Синяя птица», ансамбля народного танца «Улыбка», студии эстрадного вокала «Синяя птица». В игровой форме дети познакомятся с основными понятиями экологического воспитания, отгадают загадки о птицах, животных и растениях, и оставят свои самые искренние пожелания беречь и охранять природу на символическом Древе Жизни.





Татьяна Напольских

27 января 2017 года







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