В орловском Государственном Аграрном университете состоялся студенческий бал

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пятница
27.01.2017
16:39:18
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В орловском Государственном Аграрном университете состоялся студенческий балТак в вузе отметили День российского студенчества.
«Герои нашего времени» - главный девиз студенческого бала. На танцпол молодежного центра орловского ГАУ вышли ни много ни мало 28 пар, одетых в стиле 19 века. В романтическую танцевальную программу были тонко вплетены страницы жизни великого поэта. Однако у этого большого студенческого события есть и еще одно название – «Бал отличников», а их в этом вузе достаточно.
С большими достижениями университет в телеграмме поздравил глава региона. Теплые слова в адрес вуза прозвучали и от руководителя департамента образования.
Все, кто в прошедшем учебном году смог добиться блестящих результатов в учебе, стал победителем межвузовских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, получили заслуженные награды.
Бал отличников в одном из ведущих отраслевых вузов страны всегда собирает не только яркую студенческую молодежь, но и большое количество гостей.
Не забыли в этот вечер поздравить и всех Татьян. Кстати в орловском ГАУ это имя одно из самых популярных. В молодежном центре студенческий бал шумел и искрился несколько часов. Песни, танцы, стихи и поздравления, ну, а в завершении традиционная медовуха - непременный исторический символ веселой и беззаботной студенческой жизни, которая бывает, как известно, только раз.
Оксана Гранн
27 января 2017 года
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