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В орловском Государственном Аграрном университете состоялся студенческий бал

Так в вузе отметили День российского студенчества.

«Герои нашего времени» - главный девиз студенческого бала. На танцпол молодежного центра орловского ГАУ вышли ни много ни мало 28 пар, одетых в стиле 19 века. В романтическую танцевальную программу были тонко вплетены страницы жизни великого поэта. Однако у этого большого студенческого события есть и еще одно название – «Бал отличников», а их в этом вузе достаточно.

С большими достижениями университет в телеграмме поздравил глава региона. Теплые слова в адрес вуза прозвучали и от руководителя департамента образования.

Все, кто в прошедшем учебном году смог добиться блестящих результатов в учебе, стал победителем межвузовских, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, получили заслуженные награды.
Татьяна Гуляева, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «Мы гордимся нашими ребятами, которые отстаивают честь университета на олимпиадах, в научных конкурсах, спортивных соревнованиях. Они – лучшие. И вот эта яркая полоса жизни связана с тем, что они получают знания, набираются навыков, влюбляются, занимаются творчеством, находят друзей, с которыми проходят оп всей жизни».
Бал отличников в одном из ведущих отраслевых вузов страны всегда собирает не только яркую студенческую молодежь, но и большое количество гостей.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Выигрывать конкурсы, показывать прекрасные результаты на уровне страны – это большое дело. Поэтому хочется сказать им огромное спасибо, поздравить их с Днем студента и пожелать и счастья».
Не забыли в этот вечер поздравить и всех Татьян. Кстати в орловском ГАУ это имя одно из самых популярных. В молодежном центре студенческий бал шумел и искрился несколько часов. Песни, танцы, стихи и поздравления, ну, а в завершении традиционная медовуха - непременный исторический символ веселой и беззаботной студенческой жизни, которая бывает, как известно, только раз.




Оксана Гранн
27 января 2017 года

 


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